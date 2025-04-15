Следующий смартфон OnePlus Nord CE 5 оснастят аккумулятором на 7100 мАч и процессором Dimensity 8400, что станет значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью

В сети появилась информация о грядущем смартфоне OnePlus Nord CE 5, который должен стать преемником текущей модели CE4. Если верить утечкам, новинка получит значительное улучшение в виде аккумулятора емкостью 7100 мАч. Это на 1900 мАч больше, чем у предыдущей версии, что позволит устройству составить конкуренцию флагманам других производителей, таким как Realme Neo 7.

Что касается аппаратной начинки, то смартфон, вероятно, получит процессор MediaTek Dimensity 8400, хотя не исключен и вариант с Snapdragon 7 Gen 4. Оба чипсета представляют собой заметный апгрейд по сравнению с Snapdragon 7 Gen 3, который использовался в CE4. На данный момент неизвестно, какой объем внутренней памяти предложит новинка, но ожидается, что она сохранит стандарт UFS 3.1 для обеспечения высокой скорости работы.

Интересно, что в отличие от предыдущих моделей OnePlus, которые получали "гастрономические" кодовые имена, новая разработка компании проходит под кодовым названием "honda". Это может свидетельствовать о смене концепции именования устройств на внутреннем уровне.



Точная дата выхода OnePlus Nord CE 5 пока не раскрывается, но аналитики предполагают, что его анонс может состояться в первой половине 2025 года.