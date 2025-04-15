Инсайдер сообщил о снижении мощности портативной PlayStation 6 по сравнению с PlayStation 5

Известный инсайдер, скрывающийся под ником Kepler L2, поделился информацией о будущей портативной версии PlayStation 6. По его словам, производительность этого устройства окажется ниже, чем у PlayStation 5. Причиной станет использование 3-нанометрового чипа с теплопакетом в 15 Вт. Несмотря на это, консоль якобы сможет запускать игры, созданные для PS5, что вызывает вопросы о возможных технических компромиссах.

Подробности о PlayStation 6 пока остаются скудными. Ранее тот же инсайдер сообщал, что чип для новой консоли уже завершил этап проектирования и перешёл в стадию предварительного тестирования. Ожидается, что финальная версия чипа будет готова к концу этого года. Если ориентироваться на стандартные сроки разработки, то выход PlayStation 6 может состояться в 2027 году, так как между завершением проектирования и релизом обычно проходит около двух лет.

Пока Sony не сделала официальных заявлений, и вся информация основана на утечках. Однако, если слухи подтвердятся, портативная PS6 станет любопытным экспериментом компании, пытающейся совместить мобильность и совместимость с играми для полноценной консоли.