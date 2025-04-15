В честь годовщины SaGa Emerald Beyond вышло тематическое дополнение Emerald Diorama для Vampire Survivors с новыми персонажами, оружием и локацией

Компания Square Enix объявила о выпуске специального дополнения Emerald Diorama для популярного экшен-рогалика Vampire Survivors. Это коллаборация приурочена к годовщине выхода ролевой игры SaGa Emerald Beyond, которая появилась 25 апреля прошлого года. Обновление добавляет в Vampire Survivors множество нового контента, включая персонажей, оружие и локации, вдохновленные вселенной SaGa.

Для тех, кто не знаком с Vampire Survivors, стоит пояснить, что это инди-игра в жанре survival с элементами roguelike, где игрок автоматически атакует наступающих врагов, а основная задача сводится к перемещению по карте, сбору улучшений и эволюции оружия. Проект стал невероятно популярен благодаря простому, но увлекательному геймплею. Теперь же фанаты смогут испытать новый опыт, играя за героев из SaGa Emerald Beyond.

Сама SaGa Emerald Beyond — это классическая JRPG с нелинейным сюжетом, где выбор игрока напрямую влияет на развитие событий. В игре доступно пять разных протагонистов и 17 уникальных миров, каждый со своей атмосферой и механиками. Боевая система построена на стратегическом использовании слабостей противников и грамотном распределении очереди ходов. В Vampire Survivors же теперь можно встретить более 12 персонажей из этой вселенной, включая ведьму Амею, механическую диву Diva No. 5 и дуэт полицейских Бонни и Формину.

Дополнение Emerald Diorama также добавляет новую локацию, объединяющую несколько миров SaGa, 16 видов оружия с уникальной механикой Glimmering (позволяющей изучать новые приемы в бою) и 9 музыкальных треков, включая ремиксы из оригинальной игры. Обновление уже доступно бесплатно на всех платформах, включая PC, консоли и мобильные устройства.

Кроме того, Square Enix напомнила о недавнем выходе ремастера SaGa Frontier 2 с улучшенной графикой и дополненным контентом, а также о продолжении Romancing SaGa 2, которое многие назвали одной из лучших RPG прошлого года. Для поклонников серии это отличный повод вновь окунуться в мир SaGa или познакомиться с ним впервые через неожиданный, но приятный кроссовер с Vampire Survivors.