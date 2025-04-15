Несколько вариантов видеокарт MSI GeForce RTX 5060 Ti с двумя и тремя вентиляторами появились в сети до официального анонса

На прошлой неделе в интернете появились данные о предстоящем выходе пользовательских видеокарт MSI на базе GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти. Позже издание VideoCardz подтвердило эту информацию, опубликовав изображения ещё не анонсированных моделей INSPIRE и GAMING. Ожидается, что официальная презентация полной линейки состоится на этой неделе, но утечка позволила заранее увидеть дизайн новых видеокарт.

Судя по опубликованным изображениям, MSI предлагает несколько вариантов охлаждения для RTX 5060 Ti. Базовая модель INSPIRE 2X OC получила компактный двухвентиляторный дизайн с 8-контактным разъёмом питания, а более мощные версии, такие как GAMING TRIO, оснащены тремя вентиляторами и 16-контактным разъёмом. Толщина двухвентиляторной модели оценивается примерно в 2,3 слота. Все карты имеют стандартный набор портов: три DisplayPort 1.2b и один HDMI 2.1b.

Интересно, что, несмотря на слухи о поддержке PCIe 5.0, утечка подтвердила использование только восьми линий PCIe вместо шестнадцати. Это может повлиять на пропускную способность, хотя окончательные выводы можно будет сделать только после тестирования.

Также стоит отметить, что MSI сохранила фирменный дизайн с RGB-подсветкой для серии GAMING, включая характерные полосы и эмблему дракона.

Пока неизвестно, когда именно новые видеокарты поступят в продажу и какова будет их цена, но утечка позволяет предположить, что MSI готовит разнообразные варианты для разных категорий пользователей — от компактных решений до более производительных моделей с улучшенным охлаждением. Остаётся ждать официальных данных от компании и независимых обзоров, чтобы оценить реальную производительность этих новинок.