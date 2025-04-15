В Китае появилась новая умная камера Xiaomi Smart Camera 4 с ночным видением и поворотным механизмом по доступной цене.

Xiaomi анонсировала в Китае новую бюджетную умную камеру Smart Camera 4, которая уже доступна для предзаказа по цене 249 юаней (около $34). Несмотря на невысокую стоимость, производитель заявляет, что устройство получило ряд премиальных функций, обычно встречающихся в более дорогих моделях.

Камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором, способным записывать видео в разрешении 4K. Благодаря светосильной оптике с диафрагмой f/1.6 и поддержке HDR она должна обеспечивать чёткое изображение даже в условиях слабого освещения. Кроме того, в устройстве реализована инфракрасная ночная подсветка с длиной волны 940 нм, позволяющая видеть объекты на расстоянии до 10 метров в полной темноте. Для интеллектуального анализа изображения используется флагманский AI-чип с поддержкой динамического отслеживания людей и домашних животных.

Особенностью Smart Camera 4 стала встроенная двухмоторная поворотная система, обеспечивающая обзор на 360 градусов по горизонтали и 109 градусов по вертикали. В вопросах безопасности Xiaomi сделала акцент на защите данных — камера поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 с четырёхслойной системой шифрования и оснащена отдельным чипом безопасности Mijia.

Среди дополнительных функций стоит отметить возможность двусторонней голосовой связи, специальный режим для наблюдения за детьми, кодирование видео в формате H.265, поддержку карт памяти microSD объёмом до 256 ГБ и встроенную механическую шторку объектива. Пока Xiaomi не сообщила о планах глобального релиза этой модели, но на международном рынке уже доступна похожая по характеристикам камера Smart Camera C700.