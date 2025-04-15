Согласно утечке, базовая модель линейки получит аккумуляторную батарею емкостью 7000 мАч.

Китайский инсайдер на платформе Weibo поделился информацией о предстоящем флагмане Xiaomi 16. Согласно утечке, базовая модель линейки получит аккумуляторную батарею емкостью 7000 мАч. У Xiaomi 15, установлен аккумулятор на 5400 мАч.

Инсайдер также отмечает, что Xiaomi может немного увеличить диагональ экрана по сравнению с предшественником (с 6,36 до примерно 6,4 дюйма), что теоретически позволит разместить более крупный аккумулятор без существенного увеличения габаритов устройства. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в реалистичности цифры 7000 мАч для компактного флагмана, предполагая, что реальная емкость может оказаться чуть меньше.

Интересно, что аналогичные улучшения в автономности ожидаются и у других компактных премиальных смартфонов, включая возможный мини-вариант Vivo X300 Pro.

Ожидается, что Xiaomi представит новую линейку флагманов во второй половине 2024 года. Помимо аккумулятора, смартфоны должны получить процессор Snapdragon 8 Gen 4 и другие передовые технологии.