Компания Apple подготовила два варианта Vision Pro — доступную легкую версию и профессиональную модель с нулевой задержкой.

По данным последних утечек, Apple работает над двумя новыми версиями гарнитуры Vision Pro. Первая модель позиционируется как более доступная и легкая версия текущего устройства, вторая же предназначена для корпоративного сегмента и будет поддерживать подключение по проводу для достижения нулевой задержки.

Марк Гурман в своем новом выпуске рассылки Power On сообщает, что бюджетный вариант Vision Pro может стоить около 1600 долларов. Текущая модель стоит 3499 долларов. Более доступная версия также станет легче.

Для снижения стоимости компания может пойти на ряд компромиссов — использовать пластиковый корпус вместо алюминия, менее продвинутый экран и процессор A-серии вместо M-чипа. Это приблизит устройство по цене к Meta Quest 3, хотя и сохранит премиальный статус продукта Apple.

Профессиональная версия Vision Pro будет ориентирована на корпоративных клиентов. С возможностью подключения по проводу, обеспечивающей нулевую задержку. Однако детали о цене и характеристиках этой модели пока не раскрываются.

Ожидается, что обе новинки могут быть представлены в следующем году, хотя точные сроки Apple пока не анонсировала.