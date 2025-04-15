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ddr22
SilverStone представила систему жидкостного охлаждения XE360PDD для двухпроцессорных серверов
Компания SilverStone выпустила СЖО XE360PDD с двумя водоблоками и общим радиатором для двухпроцессорных рабочих станций.

Компания SilverStone на прошлой неделе анонсировала новую систему жидкостного охлаждения XE360PDD, предназначенную для двухпроцессорных серверов и рабочих станций. Эта замкнутая СЖО отличается необычной конструкцией с двумя водоблоками, подключенными к общему радиатору, что позволяет эффективно охлаждать оба процессора в двухсокетных системах.  

Система выпускается в нескольких вариантах, поддерживающих разные сокеты: AMD SP5 и SP3, а также Intel LGA4677, LGA4710 и LGA4189. В основе охлаждения лежит массивный алюминиевый радиатор толщиной 38 мм с размерами 360×120 мм, в котором размещены два насоса. Особенностью конструкции стало параллельное подключение водоблоков, а не последовательное.  

В комплект XE360PDD входят три высокопроизводительных вентилятора размером 120 мм с двойными шарикоподшипниками. Они способны работать в диапазоне от 800 до 3000 оборотов в минуту, обеспечивая воздушный поток до 95.1 CFM при статическом давлении 5.2 мм водного столба. Максимальный уровень шума при этом составляет 39.6 дБА. Каждый из двух насосов системы работает на скорости 4000 оборотов в минуту, а водоблоки оснащены медным основанием для оптимального теплоотвода.  

Новинка от SilverStone представляет собой специализированное решение для профессионального сегмента, где требуется эффективное охлаждение двухпроцессорных конфигураций.

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#silverstone
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