Компания One-Netbook обновила игровой handheld OneXPlayer X1 Pro, выпустив лимитированную Evangelion-версию с Intel Core Ultra 7 255H и 64 ГБ оперативной памяти

Компания One-Netbook представила обновленную версию своего игрового handheld-устройства OneXPlayer X1 Pro в виде лимитированного издания с тематикой Evangelion. Новая модель получила процессор Intel Core Ultra 7 255H и увеличенный объем оперативной памяти до 64 ГБ, сохранив при этом все остальные характеристики базовой версии. Устройство уже доступно для предзаказа по стартовой цене $1649,99 в комплектации с 2 ТБ памяти.

Это не первый случай, когда производитель выпускает специальные версии своих устройств с тематикой популярного аниме. Однако если раньше такие модели отличались лишь дизайном и увеличенным объемом памяти, то в этот раз компания решила установить новый процессор. Интересно, что Intel Core Ultra 7 255H уже используется в другой модели линейки - OneXPlayer G1, но для X1 Pro это новшество.

Согласно тестам, производительность нового процессора Intel сравнима с AMD Ryzen AI 9 HX 370, который устанавливается в обычную версию X1 Pro. В игровых сценариях разница между интегрированными видеоядрами Arc 140T и Radeon 890M зависит от конкретной игры, тогда как в синтетических тестах решение от Intel демонстрирует более высокие результаты.

Лимитированная версия получила название OneXPlayer X1 Pro Eva Asuka Edition и будет выпущена в характерном красном цвете. Помимо аппаратных изменений, производитель заменил порты USB4 на Thunderbolt 4, что должно улучшить возможности подключения периферии. Поставки устройства должны начаться между 15 и 30 апреля, причем в комплекте можно дополнительно заказать специальный кейс и коннекторы для контроллеров.