Инсайдеры раскрыли детали о процессоре Qualcomm SM8845, который займет место между Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Elite 2

В сети появилась информация о новом чипсете Qualcomm под кодовым названием SM8845, который должен занять нишу между флагманскими и более доступными решениями компании. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, этот процессор предназначен для использования в так называемых "доступных флагманах" от таких производителей, как Redmi, Realme и iQOO.

Чипсет SM8845 получит современные Oryon CPU ядра, произведенные по технологии TSMC N3P. Конфигурация процессора включает два мощных ядра и шесть энергоэффективных, что должно обеспечить баланс между производительностью и стоимостью. При этом новинка будет уступать по мощности топовому Snapdragon 8 Elite 2, но превзойдет Snapdragon 8s Gen 4.





Qualcomm продолжает экспериментировать с линейкой своих мобильных процессоров. В прошлом году компания неожиданно отказалась от ожидаемого названия Snapdragon 8 Gen 4 в пользу Snapdragon 8 Elite, вероятно, чтобы подчеркнуть архитектурное сходство с чипами для ноутбуков Snapdragon X Elite. Теперь же производитель готовит еще одно решение, которое должно расширить предложение на рынке.





Точные сроки выхода SM8845 пока неизвестны. Возможно, его представят осенью 2025 года вместе с Snapdragon 8 Elite 2. Новый чипсет позволит производителям смартфонов предлагать устройства с хорошей производительностью по более доступным ценам, заполнив важную нишу между премиальными и среднебюджетными моделями.