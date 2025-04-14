Утечек показали возможный дизайн iPhone 17 Pro с горизонтальной камерной панелью как у Google Pixel

В сети появились изображения чехлов для будущего iPhone 17 Pro, которые намекают на значительные изменения в дизайне задней камеры. Источником утечки стал известный инсайдер Sonny Dickson, ранее неоднократно публиковавший достоверные данные о продукции Apple. На фотографиях виден широкий горизонтальный вырез в верхней части чехла, что может указывать на переход Apple к камерной панели во всю ширину корпуса — подобно тому, как это реализовано в смартфонах Google Pixel.

Хотя точность этих сведений пока не подтверждена самой Apple, Dickson заслужил репутацию надёжного источника. В прошлом он первым опубликовал изображения iPhone 5C, а его утечки, основанные на CAD-моделях, часто соответствуют финальному дизайну. Впрочем, даже если производители чехлов действительно получили такие чертежи, компания может внести коррективы перед запуском.

Если изменения подтвердятся, это станет первым серьёзным обновлением модуля камеры со времён iPhone 11 Pro. Н

Пока неизвестно, затронут ли изменения базовые модели iPhone 17 и 17 Plus. Apple традиционно тестирует новые дизайнерские решения сначала в Pro-линейке, и если слухи верны, камерная панель станет ещё одним отличием флагманов. Ожидается, что презентация состоится в сентябре 2025 года, но до официального анонса к любым утечкам стоит относиться с осторожностью.