Производители зафиксировали тревожный тренд: новые смартфоны обходят планшеты по ёмкости батарей, что может привести к исчезновению мини-планшетов с рынка

На рынке мобильных устройств наблюдается интересная тенденция: производители смартфонов начали оснащать свои устройства всё более ёмкими аккумуляторами, что создаёт серьёзную угрозу для существования компактных планшетов. Недавно представленный iPlay 70 Mini Ultra позиционируется как доступная альтернатива Legion Tab Gen 3, однако его характеристики могут оказаться недостаточными в свете последних тенденций.

Проблема заключается в том, что исторически главным преимуществом мини-планшетов на Android-рынке был именно больший объём батареи. Однако ситуация может кардинально измениться с появлением первого смартфона с аккумулятором на 8000 мАч. Производители смартфонов активно внедряют батареи ёмкостью более 7000 мАч, в то время как ёмкости аккумуляторов компактных планшетов остаются на прежнем уровне, несмотря на увеличенное внутреннее пространство устройств.





Эксперты полагают, что эта тенденция может иметь серьёзные последствия для рынка. С одной стороны, потребители получат устройства, способные обеспечить длительные игровые сессии и при этом помещаться в кармане. С другой стороны, это может привести к тому, что компактные планшеты станут ненужными. Особенно это актуально для геймеров и тех, кто ищет устройство для длительных мобильных развлечений, поскольку новые смартфоны предлагают оптимальное сочетание портативности и автономности.