Компания Anker начала продажи 5-в-1 туристического адаптера Nano в странах ЕС с поддержкой розеток 200 стран

Anker официально запустила продажи своего компактного туристического адаптера Nano (5-в-1, 20W) в странах Европейского Союза. Устройство, которое впервые появилось в виде утечки в прошлом году, теперь доступно не только в Германии и США, но и в Испании, Франции, Италии и других европейских странах.

Адаптер предлагается в двух цветах — черном и белом, с разницей в цене около 1 евро. В фирменном интернет-магазине Anker устройство стоит 24,99 евро, тогда как на Amazon цена начинается от 25,99 евро за черную версию. В США оба варианта продаются по единой цене 25,99 долларов.

Главной особенностью Nano Travel Adapter стала универсальность — благодаря складным штырькам он подходит для розеток Type E, Type A, Type G и Type I, что позволяет использовать его в более чем 200 странах. Устройство может одновременно заряжать до пяти гаджетов через один AC-порт, два USB-A и два USB-C разъема. Один из USB-C-портов поддерживает мощность до 20W, чего достаточно для быстрой зарядки iPhone 16.

Anker особо отмечает безопасность конструкции с 2-контактным подключением, снижающей риск поражения электрическим током. При размерах 86×50×25 мм и весе всего 107 грамм адаптер остается одним из самых компактных решений в своем классе.





Пока неясно, когда устройство появится в Великобритании, но его расширенная доступность в ЕС делает его привлекательным вариантом для путешественников.