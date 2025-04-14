Компания Apricorn выпустила док-станцию Aegis Thunderbolt 4 с двумя слотами Kensington для защиты от кражи и поддержкой 8K

Компания Apricorn анонсировала новую док-станцию Aegis Thunderbolt 4, предназначенную для пользователей, которым нужно подключить к ноутбуку несколько внешних мониторов и периферийных устройств через одно соединение. Устройство уже доступно для покупки на Amazon по рекомендованной цене 229 долларов.

Главной особенностью док-станции стала двойная защита от кражи — производитель предусмотрел два слота Kensington (стандартный и Nano), к которым можно прикрепить защитные тросы. Это делает решение особенно привлекательным для офисов и общественных пространств. При этом устройство сохраняет все основные функции Thunderbolt 4, включая подачу питания до 96 Вт для зарядки ноутбука.





Док-станция поддерживает подключение двух 4K-мониторов или одного 8K-дисплея. Она совместима с Windows 10 и новее, а также MacOS 11+, работая по принципу plug-and-play без необходимости установки дополнительного ПО. Подключение осуществляется через порты Thunderbolt 3/4 или USB-C/USB-4.