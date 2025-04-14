Компания iQoo запустила новые смартфоны Z10 и Z10x с плоскими экранами и самыми емкими батареями в сегменте для индийского рынка

iQoo официально представила новые смартфоны Z10 и Z10x для индийского рынка. Флагманская модель Z10 получила 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и рекордной яркостью 5000 нит, а также самую большую батарею на индийском рынке — 7300 мАч. Это даже больше, чем у китайского Realme Neo 7. Устройство работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Младшая модель Z10x, которая является переименованной версией Vivo T4x 5G для китайского рынка, оснащена 6,72-дюймовым LCD-экраном с частотой 120 Гц и аккумулятором на 6500 мАч. Оба смартфона работают на Funtouch OS на базе Android 15 и получат два крупных обновления системы.

Цены оказались весьма привлекательными: Z10 стартует от 19 999 рупий (около 232 долларов), а Z10x — от 12 499 рупий (примерно 145 долларов). Это делает Z10x серьезным конкурентом для CMF Phone 1, который сейчас стоит 13 990 рупий. Продажи Z10 начнутся 16 апреля через Amazon, а Z10x появится в продаже 22 апреля.

Обе модели сохраняют фирменный стиль iQoo с плоскими экранами и выпуклым модулем камеры, напоминающим Oppo Find X8 Ultra. Z10 доступен в цветах Glacier Silver и Stellar Black, а Z10x — в новых вариантах Ultramarine и Titanium.