Флагманские смартфоны Oppo Find X8s и Find X8s+ с процессором Dimensity 9400+ появились в международных магазинах через импорт из Китая

Компания Oppo официально представила в Китае новую линейку смартфонов Find X8s и Find X8s+, оснащенных топовым процессором Dimensity 9400+. Хотя глобальный релиз этих устройств пока не анонсирован, международные покупатели уже могут приобрести их через импортные магазины, такие как Giztop.

Оба смартфона предлагают мощные характеристики: до 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти, AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц (6,32 дюйма у X8s и 6,59 дюйма у X8s+), тройную основную камеру по 50 МП каждый, защиту по стандарту IP68/IP69, а также поддержку быстрой зарядки 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной.





Однако при покупке китайских версий есть важные нюансы. Некоторые сервисы, включая Android Auto, могут не работать корректно. Giztop гарантирует работоспособность Google Play Store и сервисов Google, но другие приложения могут требовать дополнительной настройки. Цены на импортные устройства значительно выше китайских — $789 за Find X8s и $839 за X8s+ против эквивалента $574 на внутреннем рынке.





При этом Oppo уже выпустила модели Find X8 и X8 Pro за пределами Китая. Вероятно, компания вскоре представит и X8s серию для международного рынка, что может сделать импорт ранних версий менее целесообразным. Пока неизвестно, планирует ли Oppo глобальный релиз топовой Find X8 Ultra, которая также доступна через Giztop.





Для энтузиастов, желающих первыми получить доступ к новым технологиям, импорт остается вариантом, но требует понимания возможных ограничений китайской прошивки. Остальным пользователям, возможно, стоит дождаться официального международного релиза, который должен произойти в ближайшее время. В любом случае, новые флагманы Oppo демонстрируют впечатляющие характеристики и продолжают конкуренцию с ведущими производителями смартфонов.