Компания Casio совместно с брендом MondaySleepingClub выпустила новые часы DW-5610UU-3PRM в минималистичном дизайне с акцентом на здоровый сон

Casio анонсировала новые часы DW-5610UU-3PRM, созданные в сотрудничестве с китайским брендом повседневной одежды MondaySleepingClub. Модель предназначена исключительно для китайского рынка и пока не планируется к выпуску в других странах. Часы выполнены в фирменном минималистичном стиле партнеров, с зеленым полимерным корпусом и ремешком.

Особенностью дизайна стала надпись "Sleep Well, Stay Healthy" на ремешке, подчеркивающая концепцию здорового сна и отдыха. Даже упаковка соответствует этой идее — часы представлены на декоративной подушке с полосатым рисунком. В основе модели лежит классический дизайн DW-5600 с цифровым дисплеем и восьмиугольным корпусом.

Функциональность включает все характерные для Casio возможности: ежечасные сигналы, многофункциональный будильник, секундомер с точностью 1/100 секунды и таймер обратного отсчета. Для удобства использования в темноте предусмотрена белая LED-подсветка. Часы обладают водонепроницаемостью до 200 метров и работают от батареи до пяти лет.

Стоимость новинки составляет 790 юаней (около 108 долларов). Это ограниченная коллаборационная модель, которая, вероятно, привлечет внимание поклонников обоих брендов. Хотя официальных планов по международному релизу нет, коллекционеры по всему миру уже проявляют интерес к этим необычным часам.