Apple, Dell и другие технологические гиганты резко увеличили импорт компьютерной техники до введения новых тарифов Трампа, достигнув рекордных объемов поставок

Крупные технологические компании, включая Apple и Dell, предприняли активные действия перед введением новых тарифов администрацией Трампа. Согласно отчету аналитической фирмы Canalys, в первом квартале 2025 года поставки ПК на американский рынок достигли максимума за последние четыре года. Общий объем отгрузок составил 62,7 миллиона единиц, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Основной причиной такого роста стало стремление компаний создать значительные запасы продукции до вступления в силу новых торговых пошлин. Эти меры были направлены против Китая, где сосредоточена большая часть производственных мощностей. Производители ускорили поставки настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций, чтобы минимизировать будущие дополнительные расходы.





Аналитики отмечают, что подобная стратегия позволила компаниям создать существенный запас продукции, не облагаемой новыми тарифами. Хотя спрос со стороны конечных пользователей оставался стабильным, производители сознательно наращивали объемы поставок в опережающем режиме. Это решение стало ответом на политическую неопределенность и потенциальное повышение затрат.





Ранее поступали сообщения о том, что крупные технологические корпорации оказывали давление на своих поставщиков, требуя ускорения производственных процессов. Резкий рост объемов отгрузок в первом квартале подтвердил эффективность этой стратегии. Теперь у компаний есть значительные запасы продукции, которая не попадет под действие новых тарифных мер.



