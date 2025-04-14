Компания MSI приняла решение использовать процессор AMD Ryzen Z2 AI Extreme в следующей версии портативной консоли Claw вместо чипов Intel

MSI, похоже, решила отказаться от процессоров Intel в своих портативных игровых устройствах Claw. Согласно свежим данным, компания планирует выпустить новую версию handheld-консоли с чипом AMD Ryzen Z2 AI Extreme. Это будет серьезным изменением стратегии, учитывая что текущая модель Claw 8 AI+ была одной из первых на рынке с процессорами Intel Core Ultra.

Переход на AMD объясняется стремлением к более высокой производительности в играх. Новый Ryzen Z2 AI Extreme обещает быть мощнее Intel Core Ultra 7 258V благодаря 8-ядерной архитектуре с 16 потоками, максимальной частоте 5,0 ГГц и встроенной графике RDNA 3.5. Кроме того, чип получит специальный NPU-ускоритель для задач искусственного интеллекта.





Инсайдеры отмечают, что информация о переходе MSI на AMD появилась еще в начале года. На CES 2025 уже ходили слухи о подготовке устройства на базе Ryzen Z2. Пока неясно, будет ли компания полностью отказываться от Intel или предложит две версии консоли, но эксперты склоняются к первому варианту.





Это решение ставит MSI в один ряд с другими производителями handheld-устройств, такими как ASUS, которые также делают ставку на решения AMD. Переход может быть связан с эксклюзивными соглашениями между производителями процессоров и системными интеграторами.





Если информация подтвердится, это будет серьезным ударом по позициям Intel на рынке портативных игровых систем. Пока MSI не делала официальных заявлений, но анонс нового Claw на AMD ожидается в ближайшее время. Пользователи уже сейчас отмечают, что такой шаг может сделать устройство значительно более конкурентоспособным по сравнению с Steam Deck и другими аналогами.