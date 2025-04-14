Компания ASUS анонсировала топовую материнскую плату ROG Crosshair X870E Extreme с поддержкой DDR5-8200 и уникальной системой охлаждения SSD

ASUS официально представила свою новую флагманскую материнскую плату ROG Crosshair X870E Extreme для процессоров AMD AM5. Это решение для энтузиастов с передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, хотя и по соответствующей цене — свыше 1000 долларов.

Плата выполнена в форм-факторе E-ATX с черным дизайном и серебристыми акцентами. Она оснащена мощной системой питания на 24 фазы (20+2+2) с током 110А на фазу и двумя 8-контактными разъемами EPS. Особое внимание разработчики уделили поддержке оперативной памяти — четыре слота DDR5 позволяют установить до 256 ГБ памяти с частотой свыше 8200 МТ/с.

Одной из ключевых особенностей новинки стала инновационная система охлаждения. Верхний слот M.2 получил уникальное решение с 3D паровой камерой для эффективного отвода тепла от скоростных SSD PCIe 5.0. Остальные накопители (всего их пять — три физических слота и два через Q-DIMM) также имеют массивные радиаторы. Плата предлагает два слота PCIe 5.0 x16 для видеокарт и богатый набор разъемов, включая USB4 40Gbps и 10GbE сеть.

На задней панели расположился 5-дюймовый LCD-дисплей для кастомизации, а также множество кнопок для оверклокинга и диагностики. Комплектация включает массивную заднюю пластину для дополнительной жесткости конструкции. Среди прочих особенностей — поддержка Wi-Fi 7, аудио 7.1 и множество портов USB разных поколений.

ROG Crosshair X870E Extreme позиционируется как решение для самых требовательных пользователей, готовых платить за передовые технологии. Хотя официальная цена превышает 1000 долларов, такая плата предлагает все необходимое для сборки экстремальной системы на базе процессоров AMD Ryzen 7000/8000 серий. Ее анонс состоялся на специальном мероприятии ROG в Китае, где компания также представила другие новинки для геймеров и энтузиастов.