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ddr22
Corsair представила игровую коллекцию по мотивам Call of Duty Warzone
Corsair анонсировала линейку игровых устройств в стиле Call of Duty Warzone, включая ПК, клавиатуры, контроллеры и стримерские деки

Corsair объявила о выпуске новой коллекции игровых устройств, созданных в сотрудничестве с франшизой Call of Duty. Линейка приурочена к пятилетию Warzone и возвращению карты Verdansk. В неё вошли игровые ПК, клавиатуры, контроллеры, стримерские деки и другие аксессуары, разработанные совместно с брендами Corsair, включая SCUF Gaming, Elgato, Drop и ORIGIN PC.  

Среди ключевых продуктов — игровой ПК VENGEANCE a7500 Call of Duty Warzone Edition на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарты Radeon RX 9070 XT. Также в коллекции представлены высокоскоростная оперативная память VENGEANCE RGB DDR5, несколько моделей контроллеров SCUF Gaming с настраиваемыми кнопками и триггерами, а также стримерская панель Elgato Stream Deck MK.2 с тематическим оформлением.  

Для любителей механических клавиатур Drop подготовил модель CSTM80 с эксклюзивным дизайном и подсвечиваемыми клавишами. Поклонники Warzone также смогут получить внутриигровые бонусы, такие как камуфляжи, значки и аксессуары для оружия, при покупке некоторых товаров коллекции.  

Компания ORIGIN PC представила две модификации игровых систем — NEURON и EON16-X, которые можно настроить под индивидуальные требования. Все устройства выполнены в стилистике Warzone и предназначены для максимального погружения в игру. Часть продуктов уже доступна для предзаказа, а остальные появятся в продаже в течение 2025 года.  

Corsair и Activision подчеркивают, что эта коллаборация создана для самых преданных фанатов Call of Duty. Линейка сочетает высокую производительность, фирменный дизайн и дополнительные игровые преимущества, помогая игрокам полностью погрузиться в атмосферу Warzone.

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#corsair
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