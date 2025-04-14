Компания ASUS анонсировала бюджетную материнскую плату X870 MAX Gaming WiFi7 для процессоров AM5 с поддержкой PCIe 5.0 и USB4

ASUS расширила линейку материнских плат, представив новую модель X870 MAX Gaming WiFi7 для процессоров AMD на сокете AM5. Устройство доступно в двух вариантах цветового исполнения — классическом черном и ограниченном белом (X870 MAX Gaming WiFi7 W) с белой текстолитовой платой и серебристыми радиаторами. Позиционируясь даже ниже модели TUF Gaming X870 Plus, эта плата призвана составить конкуренцию бюджетным решениям от Gigabyte и MSI.

Плата выполнена в форм-факторе ATX и оснащена 12+2+1 фазной системой питания процессора с использованием компонентов, рассчитанных на ток до 80А. Для подключения питания используются 24-контактный разъем ATX и два 8-контактных EPS. Среди ключевых особенностей — четыре слота DDR5, один PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также три слота M.2 (один PCIe 5.0 x4 и два PCIe 4.0 x4).

Коммуникационные возможности включают встроенный модуль WiFi 7 и Bluetooth 5.4 (вероятно, от MediaTek), а также гигабитный Ethernet на чипе Realtek. Для подключения дисплеев предусмотрены порты HDMI и DisplayPort, связанные с двумя USB4 Type-C разъемами с пропускной способностью 40 Гбит/с. Дополнительные USB-порты включают один USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), три USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с) и четыре USB 2.0.

Звуковая подсистема построена на базе кодека Realtek ALC897 начального уровня. Ожидается, что новинка станет одним из самых доступных решений на чипсете X870 с ориентировочной ценой чуть более 200 долларов.