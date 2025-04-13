Компания Toshiba выпустила беспроводной портативный проигрыватель винила Aurex AX-RP10 с поддержкой Bluetooth 5.4.

Японская компания Toshiba представила новый портативный проигрыватель виниловых пластинок Aurex AX-RP10. Устройство оснащено модулем Bluetooth 5.4 и поддерживает передачу звука через кодеки SBC и LC3 на беспроводные колонки или наушники на расстоянии до 10 метров.

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Проигрыватель использует ременной привод и работает с пластинками на 33 и 45 оборотов в минуту. Несмотря на уменьшенный размер алюминиевого диска (109 мм), устройство демонстрирует отличные характеристики: коэффициент детонации (wow-and-flutter) менее 0,2%, а соотношение сигнал/шум превышает 60 дБ. Тоновый рычаг с статической балансировкой оснащен ММ-тип картриджем с силой прижима иглы 3,5 г ± 0,5 г.

Особенности конструкции включают внешний подъемник тонарма и систему автоматической остановки, что уменьшает износ пластинок. Крышку проигрывателя можно зафиксировать в вертикальном положении во время воспроизведения. Компактные размеры (160×74×300 мм) и вес всего 1,2 кг делают устройство удобным для переноски. Встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает на 10 часов работы.

Хотя точная цена пока не объявлена, продажи Aurex AX-RP10 должны начаться в апреле. Для тех, кто не хочет ждать, Toshiba предлагает рассмотреть альтернативу — классический портативный проигрыватель Audio-Technica Sound Burger, доступный на Amazon в черном и желтом цветах.