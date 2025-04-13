Компания Motorola объявила дату презентации нового поколения складных смартфонов Razr 2025 с процессором Snapdragon 8 Elite.

Motorola официально подтвердила дату выхода нового поколения своих складных смартфонов — презентация линейки Razr 2025 состоится 24 апреля. Компания опубликовала тизер в социальной сети X с хэштегом #MakeItIconic, где мельком показаны возможные цветовые варианты устройств: ярко-розовый, деревянная отделка и еще один нечетко различимый цвет. Эти же оттенки ранее появлялись в промо-ролике, который оказался в сети на прошлой неделе.

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Согласно утекшей информации, флагманская модель серии — Razr 60 Ultra (международное название) — получит мощный процессор Snapdragon 8 Elite. Это серьезное обновление по сравнению с предыдущим поколением, где использовался Snapdragon 8s Gen 3. С такой платформой новые устройства Motorola должны превзойти не только собственных предшественников, но и конкурента в лице Samsung Galaxy Z Flip 6. Правда, стоит отметить, что ожидаемый Z Flip 7 также получит топовый чипсет от Qualcomm.

Ожидается, что Motorola традиционно представит две модели — стандартную Razr и более продвинутую Razr Plus. Однако ходят слухи и о возможном появлении третьей версии под названием Ultra, хотя неясно, станет ли она дополнением к основной линейке или заменит одну из существующих модификаций.

Среди предполагаемых характеристик упоминаются аккумулятор емкостью 4700 мАч, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища в базовой конфигурации. Устройство может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт и складной экран с частотой обновления 165 Гц. Ориентировочная стартовая цена в Европе составит около 1299 евро (примерно 1440 долларов).

Официальных подтверждений этих данных пока нет.