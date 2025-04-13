Компания Vivo представит новые умные часы Watch 5 21 апреля с увеличенным временем работы и расширенными функциями мониторинга здоровья.

Vivo официально объявила о скором выходе новых умных часов Watch 5, презентация которых состоится 21 апреля вместе с флагманскими смартфонами X200 Ultra, X200s и планшетом Pad5 Pro. Главным улучшением новой модели станет увеличенное время автономной работы — до 22 дней против 16 дней у предыдущей версии Watch 3. Такого показателя удалось достичь благодаря использованию собственной операционной системы Blue River вместо Wear OS.

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Производитель также анонсировал расширенные функции мониторинга здоровья. Watch 5 смогут проводить 30-секундную "экспресс-оценку рисков" с анализом аритмии и исследований здоровья сердца. В арсенале умных часов появятся мониторинг артериального давления и "профессиональные" ИИ-рекомендации для бегунов.

Пока полные характеристики устройства неизвестны, но компания обещает раскрыть дополнительные детали до официальной презентации. Если заявленные 22 дня автономной работы подтвердятся, Watch 5 смогут превзойти по этому параметру многие конкурирующие модели, включая Xiaomi Watch S3.

Интересно, что анонс Vivo Watch 5 последовал вскоре после вывода Oppo на рынок уменьшенной версии своих часов Watch X2 Mini. Обе компании продолжают активно развивать линейки носимых устройств, предлагая пользователям новые функции и улучшенные характеристики.

Ожидается, что Vivo представит Watch 5 как часть экосистемы своих устройств. Окончательные характеристики, цена и дата начала продаж станут известны во время официальной презентации 21 апреля.