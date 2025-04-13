В США поступили в продажу гибридные часы Casio GM2100TTTR-8A с металлической рамкой и дизайном в честь 20-летия группы One OK Rock.

Компания Casio официально представила в США лимитированную версию часов GM2100TTTR-8A, созданную в честь 20-летия японской рок-группы One OK Rock. Эта модель ранее уже поступила в продажу в Японии 10 апреля, где быстро завоевала популярность среди поклонников бренда.

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Часы серии G-Shock отличаются уникальным дизайном — восьмиугольный стальной корпус обрамляет черный циферблат с рисунком сакуры с полупрозрачным матово-белым ремешком. Особенностью модели стали встроенный цифровой дисплей и дополнительный циферблат с изображением катаны, который указывает день недели.

Технические характеристики включают мировое время для 48 городов, автоматический календарь до 2099 года, секундомер с точностью до 1/100 секунды, пять ежедневных будильников и 24-часовой таймер обратного отсчета. Устройство обладает водонепроницаемостью до 200 метров и работает от двух батарей SR726W примерно три года. Подсветка с двойными светодиодами обеспечивает хорошую читаемость в темноте.

В США часы доступны по цене 300 долларов, что значительно дороже аналогичных моделей вроде GM2100-1A. Помимо американского рынка, приобрести лимитированную версию можно в онлайн-магазине Casio в Сингапуре, Тайване и на Филиппинах. Информация о возможном выходе модели в Европе и других регионах пока не раскрывается.