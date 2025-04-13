Аналитики предложили Apple стратегию сохранения прибыли — продвижение версий iPhone 17 Pro с увеличенной памятью.

Американские пошлины на китайские товары в размере 125% создают серьезные проблемы для Apple, чье производство iPhone сосредоточено в Китае. Хотя правительство США предоставило 90-дневную отсрочку для некоторых стран, Китай в этот список не вошел. Это привело к падению рыночной капитализации Apple почти на 640 миллиардов долларов за три дня, что составляет около 20% общей стоимости компании.

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Аналитики Morgan Stanley предложили возможное решение проблемы. Согласно их исследованиям, Apple получает на 10-15% больше прибыли с продаж iPhone с увеличенным объемом памяти. Поэтому компания может сделать акцент на продвижении старших моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с большим объемом накопителя. Это позволит частично компенсировать дополнительные расходы, вызванные пошлинами.

Еще одним важным аспектом стратегии является ускорение переноса производства в Индию. В настоящее время индийские мощности способны выпускать 30-40 миллионов iPhone в год, тогда как только за последние 12 месяцев в США было поставлено 66 миллионов устройств. Увеличение объемов производства за пределами Китая может стать ключевым фактором в снижении зависимости от китайских поставщиков.