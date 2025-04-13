Утечка в Steam указала 8 августа как дату релиза Mafia The Old Country — разработчики готовят показ геймплея на PAX East.

Издательство 2K и студия Hangar 13, похоже, случайно раскрыли дату выхода долгожданной Mafia The Old Country. В посте на Steam, анонсирующем участие разработчиков в PAX East, мелькнула информация о релизе 8 августа, хотя позже её оперативно удалили. Впрочем, в интернете ничего не исчезает бесследно — внимательные фанаты сразу сохранили эти данные.

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8 мая в рамках PAX East состоится специальная панель разработчиков, где покажут новый геймплейный трейлер и расскажут о создании игры. В мероприятии примут участие президент студии Nick Baynes, гейм-директор Alex Cox и руководитель кинематографики Tomas Hrebicek. Они обещают экскурс в 23-летнюю историю серии, рассказ о воссоздании Сицилии начала XX века на Unreal Engine 5, а также ответы на вопросы сообщества.

Mafia The Old Country была анонсирована на Gamescom 2024 и станет своеобразным приквелом серии. Действие развернётся в Сицилии 1900-х годов, где игроки вольются в ряды зарождающейся мафиозной организации. Главным героем выступит Энцо Фавара — выходец из низов, прошедший через тяжёлое детство и стремящийся заслужить уважение семьи Дона Торриси.

Судя по предыдущим заявлениям разработчиков, игра сохранит фирменный линейный нарративный подход серии, но с заметным технологическим скачком благодаря движку Unreal Engine 5. Особый акцент обещают сделать на атмосфере эпохи и достоверности изображаемого криминального мира.

Пока официального подтверждения даты 8 августа нет, но случайная утечка выглядит правдоподобно — она соответствует ранее заявленному летнему релизу.