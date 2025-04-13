Автошутер Deep Rock Galactic Survivor выйдет из раннего доступа 17 сентября с крупнейшим обновлением и новой системой снаряжения.

Студия Funday Games при поддержке Ghost Ship Games объявила дату выхода Deep Rock Galactic Survivor из раннего доступа. Рогалик-автошутер с видом сверху, вдохновленный кооперативным шутером Deep Rock Galactic, получит полноценный релиз 17 сентября 2025 года. Анонс состоялся во время презентации Triple-I Initiative Showcase, где разработчики пообещали, что версия 1.0 станет самым масштабным обновлением за всю историю проекта.

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За год с момента выхода в ранний доступ игру уже попробовали более миллиона игроков. В отличие от оригинального Deep Rock Galactic, рассчитанного на совместное прохождение, Survivor предлагает одиночный режим, где нужно сражаться с полчищами инопланетян и параллельно добывать ценные ресурсы. За это время разработчики успели добавить новые биомы и персонажей, а к релизу готовят еще больше контента.

В трейлере к грядущему обновлению мелькнула новая механика под названием "Снаряжение", но детали ее работы пока держатся в секрете. Разработчики сознательно не раскрывают подробностей, пообещав рассказать больше ближе к дате выхода. Также среди фанатов ходят слухи о добавлении долгожданного бесконечного режима, который пришлось отложить ради подготовки версии 1.0.