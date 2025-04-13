Игра Enshrouded преодолела рубеж в 4 миллиона игроков и анонсировала крупное обновление Thralls of Twilight с новым контентом.

Студия Keen Games объявила о достижении — их игра Enshrouded, находящаяся в раннем доступе, преодолела отметку в 4 миллиона игроков. Это произошло всего через 8 месяцев после того, как проект отпраздновал 3 миллиона пользователей.

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В честь этого события разработчики впервые показали новое крупное обновление под названием Thralls of Twilight. Анонс состоялся во время Triple-I Initiative Showcase. Хотя точная дата выхода патча пока не называется, известно, что он появится в мае 2025 года. Обновление принесет изменения в ночной цикл игры, новых противников, а также материалы для создания мощного оружия.

Среди других важных изменений — балансировка боевой системы, возможность модифицировать оружие и корректировки механик выживания. Разработчики пообещали раскрыть больше деталей ближе к релизу обновления.

Keen Games особо отметила вклад сообщества в развитие проекта. По словам студии, количество предложений от игроков было «почти ошеломляющим». Креативный директор Antony Christoulakis рассказал, что команда сортирует эти идеи по частоте и эмоциональности запросов, хотя физически не может ответить на каждое предложение.