Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT показала высокие температуры памяти, которые удалось снизить заменой термопрокладок.

В Китае появились в продаже версии видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT, которые компания официально не поставляла в розницу. Эти карты, известные как модели "MBA" (Made by AMD), обычно поставляются только в составе готовых ПК от OEM-производителей. Однако некоторые продавцы смогли получить эти видеокарты и выставили их на продажу по цене около 5499 юаней (748 долларов), при рекомендованной в 4999 юаней.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Карта выполнена в 2.5-слотовом дизайне с тремя вентиляторами и черным пластиковым кожухом. Задняя часть карты оснащена массивной металлической пластиной с большим вырезом для улучшенного отвода воздуха. Питание осуществляется через два 8-контактных разъема, а для вывода изображения предусмотрены один HDMI и три DisplayPort.

После разборки карты стало видно, что система охлаждения состоит из двух алюминиевых радиаторов с восемью медными тепловыми трубками. На плате расположено 14 фаз питания и восемь модулей памяти GDDR6 от Samsung. В качестве термоинтерфейса для графического процессора использован материал Honeywell PTM7950.

Тесты показали, что при максимальной нагрузке в программе Furmark температура графического процессора достигала 62 градусов, а точка горячего пятна — 84 градусов. Однако температура памяти поднималась до 88 градусов. После замены штатного термоинтерфейса на новые термопрокладки температуру памяти удалось снизить на 6 градусов.