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ddr22
AYANEO выпустила бета-версию AYASpace 3.0 для всех своих портативных устройств
AYANEO обновила фирменное ПО AYASpace 3.0 с поддержкой всех портативных устройств бренда и новой системой управления процессами

AYANEO, производитель портативных игровых устройств на Windows, представил масштабное обновление своего фирменного программного обеспечения. Бета-версия AYASpace 3.0 теперь доступна для всего модельного ряда портативных компьютеров бренда, включая флагманскую модульную модель AYANEO 3, а также серии FLIP, SLIDE, KUN, 2S, 2, GEEK и AIR. Это важный шаг в развитии экосистемы компании, которая всегда делала ставку на глубокую интеграцию железа и софта.  

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Главным нововведением стала полностью переработанная система управления процессами SnowZone, созданная специально для портативных Windows-устройств. Она решает три ключевые проблемы, с которыми сталкиваются геймеры: отзывчивость системы во время игры, время автономной работы и фоновые процессы, мешающие игровому процессу.

SnowZone умеет замораживать процессы с нулевым потреблением ресурсов, мгновенно переключаться между задачами и оптимизировать энергопотребление в режиме ожидания.  

Помимо этого, в AYASpace 3.0 полностью переделали интерфейс, добавили новый раздел с информацией об устройстве, вернули быстрый доступ к часто используемым функциям и улучшили режим работы с клавиатурой и мышью. Также появился интеллектуальный центр управления, который позволяет тонко настраивать параметры системы под конкретные задачи.  

Разработчики исправили ряд проблем предыдущих версий, включая сбои при переключении Bluetooth, некорректное отображение объема SSD и высокую нагрузку на процессор. Теперь пользователи могут участвовать в бета-тестировании и помогать дорабатывать софт перед выходом финальной версии. Обновиться можно прямо через приложение AYASpace, выбрав бета-версию в настройках.  

Это обновление делает портативные устройства AYANEO еще ближе к игровым консолям по простоте управления, сохраняя при этом все преимущества Windows-платформы. Компания приглашает всех пользователей опробовать новые функции и поделиться впечатлениями, чтобы вместе создать по-настоящему удобный и мощный инструмент для мобильного гейминга.

#ayaneo
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