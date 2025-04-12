Team Group анонсировала оперативную память с частотой до 8400 МГц и улучшенным охлаждением

Компания Team Group Inc. представила две новых линейки игровой оперативной памяти DDR5 — T-Force Xtreem CKD ARGB и T-Force Delta CKD RGB. Эти модули используют усовершенствованную технологию Client Clock Driver (CKD), которая позволяет достигать рекордных частот вплоть до 8400 МГц при разгоне, сохраняя стабильность работы. Они полностью совместимы с платформами Intel Core Ultra и Intel 800-й серии, что делает их отличным выбором для геймеров и энтузиастов, требующих высокой производительности.

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Модель Xtreem CKD ARGB DDR5 отличается алюминиевым радиатором толщиной 2 мм, выполненным с применением экструзии, ЧПУ-обработки и пескоструйного покрытия. Его дизайн напоминает базальт, а многослойная полупрозрачная светодиодная подсветка создает эффект северного сияния. В свою очередь, Delta CKD RGB DDR5 вдохновлена стелс-истребителями и оснащена широкоугольной RGB-подсветкой на 120 градусов, которая придает агрессивный и стильный вид планкам.

Обе модели поддерживают технологию Intel XMP 3.0, позволяющую легко разгонять память без сложных настроек.

Для повышения надежности в новых модулях используется усиленная система управления питанием (PMIC) и термопроводящий силикон, улучшающий отвод тепла. Благодаря встроенной коррекции ошибок On-die ECC и интеллектуальному контроллеру подсветки обеспечивается стабильная работа даже при экстремальных нагрузках.

Кроме того, память совместима с популярными системами синхронизации RGB, включая ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие, что позволяет гибко настраивать освещение в едином стиле с остальными компонентами.

Таким образом, Team Group предлагает не только высокопроизводительные, но и визуально эффектные решения для современных игровых систем. Подробную информацию о доступности новинок можно будет узнать на официальных каналах компании.