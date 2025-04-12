Colorful анонсировала материнскую плату CVN X870 Ark Frozen с военным дизайном и поддержкой Wi-Fi 7 для AMD Ryzen 9000.

Компания Colorful Technology, известный производитель игровых компонентов для ПК, ноутбуков и аудиотехники, представила свою первую материнскую плату на чипсете AMD X870 — модель CVN X870 Ark Frozen. Она предназначена для процессоров AMD Ryzen 9000 и выполнена в фирменном военном стиле, вдохновлённом авианосцами. Дизайн платы сочетает массивные серые радиаторы, титаново-серый текстолит и ярко-оранжевые акценты, а радиаторы M.2 напоминают взлётную полосу.

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Плата оснащена мощной системой питания 14+2+1 фазы. Среди ключевых особенностей — поддержка Wi-Fi 7 и сетевого интерфейса 5G, работа с оперативной памятью 6400 МГц при низких задержках, а также новый режим X3D Game Mode в BIOS, который оптимизирует настройки для игр.

Особое внимание разработчики уделили удобству сборки. На CVN X870 Ark Frozen реализован механизм задней защёлки, упрощающий извлечение видеокарты без риска повредить плату, а также улучшенная система однокнопочного крепления.

Подробности о новинке можно узнать на официальной странице продукта.