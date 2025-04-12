Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Colorful представила материнскую плату CVN X870 Ark Frozen для процессоров AMD Ryzen 9000
Colorful анонсировала материнскую плату CVN X870 Ark Frozen с военным дизайном и поддержкой Wi-Fi 7 для AMD Ryzen 9000.

Компания Colorful Technology, известный производитель игровых компонентов для ПК, ноутбуков и аудиотехники, представила свою первую материнскую плату на чипсете AMD X870 — модель CVN X870 Ark Frozen. Она предназначена для процессоров AMD Ryzen 9000 и выполнена в фирменном военном стиле, вдохновлённом авианосцами. Дизайн платы сочетает массивные серые радиаторы, титаново-серый текстолит и ярко-оранжевые акценты, а радиаторы M.2 напоминают взлётную полосу.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Плата оснащена мощной системой питания 14+2+1 фазы. Среди ключевых особенностей — поддержка Wi-Fi 7 и сетевого интерфейса 5G, работа с оперативной памятью 6400 МГц при низких задержках, а также новый режим X3D Game Mode в BIOS, который оптимизирует настройки для игр.  

Особое внимание разработчики уделили удобству сборки. На CVN X870 Ark Frozen реализован механизм задней защёлки, упрощающий извлечение видеокарты без риска повредить плату, а также улучшенная система однокнопочного крепления.  

Подробности о новинке можно узнать на официальной странице продукта.

#colorful
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
10
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
3
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
7
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
6
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
1
В Сочи камеры с искусственным интеллектом начнут следить за подозрительными машинами
+
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
27
Framework начала приём предзаказов на новый 12-дюймовый ноутбук
+
Sony представила портативные колонки ULT FIELD 5 и 3 с RGB-подсветкой и усиленным басом
+
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
60
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
21
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
12
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Ненавижу Пациента 3050 и Чимбала
16:30
снова пациент 3050 с своим кончем,снова будем банить
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
Андрей Кубах
16:21
Я вообще за 91 ухватил )
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Veosys
16:20
А где можно узнать будут ли работать на этот матери одновременно 4 слота M2 и при этом ничего другого не отсохнет? Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную и...
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
Eisbrecher
16:07
1 ватт? 3,5ггц? 1 апреля вроде давно прошло.
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Гнар Йордл
15:49
Zen 5c - это не LP ядра, это слегка упрощённые обычные Zen 5
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Павел Донцов
15:49
Прирост поколения самый низкий за всю историю. (Прохатек)
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
ЧatoБoт
15:47
Нэньку Некроину нынче многие кошмарят: Украина потеряла еще один F-16. Местные СМИ сообщают, что сегодня во время выполнения боевого вылета на самолете F-16 ликвидирован 21-летний летчик Павел Иванов,...
NYT: Китай нашёл слабое место Дональда Трампа
Диман
15:20
Это самая неудачная карта из 5000 (пока 5060 не вышли) поэтому я не удивлен. в России тоже за 66к видел продавались но мало и ограниченно. кто то до сих пор старается за 80 это продать аж смешно. на...
В Великобритании впервые цены на видеокарты GeForce RTX 5070 опустились ниже РРЦ
Александр Еремеев
15:03
Очень ценная информация. Сохраню в тайном месте.
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
sdfwer789
14:52
Главное, чтобы эту консоль потом не пришлось бюджетникам в счёт зарплаты выдавать.
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем