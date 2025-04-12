Компания ASUS выпустила материнскую плату формата microATX на чипсете AMD B850 с Wi-Fi 6.

ASUS анонсировала глобальный релиз материнской платы B850M AYW GAMING WiFi, предназначенной для систем на базе процессоров AMD Ryzen. Устройство выполнено в компактном форм-факторе microATX (24,4×22,1 см) с шестислойной черной текстолитовой основой и серебристо-белыми радиаторами в фирменном стиле серии AYW. Плата оснащена системой питания 8+2+1 фаз с дискретными MOSFET-транзисторами и одним 8-контактным разъемом питания процессора.

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Среди ключевых особенностей — два слота M.2 (PCIe 5.0 x4 до 128 Гбит/с и PCIe 4.0 x4 до 64 Гбит/с), а также два слота PCIe x16 (один PCIe 5.0 x16 и один PCIe 4.0 x8/x4). Для оперативной памяти предусмотрено два DIMM-слота с поддержкой DDR5 в двухканальном режиме и технологией AEMP для разгона до 8400 МТ/с и выше. Коммуникационные возможности включают Wi-Fi 6, 2,5-гигабитный Ethernet и разнообразные USB-порты, включая Type-C.

На задней панели расположен предустановленный экран с HDMI 2.1, несколькими USB-портами (10 Гбит/с, 5 Гбит/с и 480 Мбит/с), сетевым разъемом 2.5GbE, антенными входами Wi-Fi и тремя аудиоразъемами с 7.1-канальным звуковым кодеком Realtek. Для любителей кастомизации предусмотрены три адресуемых RGB-разъема Gen 2. Точная цена новинки пока не объявлена, но плата позиционируется как сбалансированное решение для компактных игровых систем среднего уровня.