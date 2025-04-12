Компания Samsung преодолела 40% барьер выхода годных чипов при испытаниях 2 нм технологии GAA

По данным южнокорейских отраслевых источников, Samsung добилась значительного прогресса в разработке 2 нм технологического процесса с использованием архитектуры GAA (Gate-All-Around). Согласно публикации в Asia Economy SK, текущий показатель выхода годных чипов на этапе тестирования превысил 40%, что существенно лучше предыдущих результатов в 20-30%. Этот прогресс связывают с обновлением руководства и внедрением оборудования High-NA EUV в конце 2024 года.

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Эксперты предполагают, что Samsung может начать массовое производство по 2 нм нормативам уже в третьем квартале этого года, что позволит вовремя запустить выпуск флагманского мобильного чипа Exynos 2600. Однако компания пока отстает от TSMC, где, по слухам, выход годных чипов на 2 нм процессе достигает 70-80%. При этом ожидается, что TSMC значительно повысит цены на свои услуги, что может сделать Samsung более привлекательным вариантом для таких клиентов, как Apple, AMD и NVIDIA.

Аналитики отмечают, что текущие показатели Samsung уже выглядят обнадеживающе по сравнению с проблемным 3 нм процессом, от которого компания, по некоторым данным, отказалась. Успешное внедрение 2 нм технологии может помочь Samsung укрепить позиции на конкурентном рынке полупроводниковых производственных услуг. Ожидается, что обе компании — и Samsung, и TSMC — начнут массовое производство 2 нм чипов во второй половине 2025 года.