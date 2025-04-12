Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Samsung добилась повышения выхода годных 2-нм чипов до уровня около 40%
Компания Samsung преодолела 40% барьер выхода годных чипов при испытаниях 2 нм технологии GAA

По данным южнокорейских отраслевых источников, Samsung добилась значительного прогресса в разработке 2 нм технологического процесса с использованием архитектуры GAA (Gate-All-Around). Согласно публикации в Asia Economy SK, текущий показатель выхода годных чипов на этапе тестирования превысил 40%, что существенно лучше предыдущих результатов в 20-30%. Этот прогресс связывают с обновлением руководства и внедрением оборудования High-NA EUV в конце 2024 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эксперты предполагают, что Samsung может начать массовое производство по 2 нм нормативам уже в третьем квартале этого года, что позволит вовремя запустить выпуск флагманского мобильного чипа Exynos 2600. Однако компания пока отстает от TSMC, где, по слухам, выход годных чипов на 2 нм процессе достигает 70-80%. При этом ожидается, что TSMC значительно повысит цены на свои услуги, что может сделать Samsung более привлекательным вариантом для таких клиентов, как Apple, AMD и NVIDIA.

Аналитики отмечают, что текущие показатели Samsung уже выглядят обнадеживающе по сравнению с проблемным 3 нм процессом, от которого компания, по некоторым данным, отказалась. Успешное внедрение 2 нм технологии может помочь Samsung укрепить позиции на конкурентном рынке полупроводниковых производственных услуг. Ожидается, что обе компании — и Samsung, и TSMC — начнут массовое производство 2 нм чипов во второй половине 2025 года.

#samsung
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
5
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
2
В XDA перечислили 4 неочевидных факта о мониторах с высокой частотой обновления экрана
4
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
Samsung Galaxy A55 5G получил обновление безопасности Android
+
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
5
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
1
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Sony представила беспроводные портативные колонки ULT Field 3 и 5
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
+
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
26
Уязвимость EntrySign в процессорах AMD позволяет злоумышленникам загружать произвольный микрокод
1
JPMorgan сохраняет прогноз на рецессию в США, несмотря на паузу в пошлинах
1
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
57
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
16
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
19
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
22
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
1
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
8
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
07:07
пример использования
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
Garthar
06:50
Зачем платить за то, что тебе не принадлежит?
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
Yвесёделерчuk
06:21
перчатка определяет, если юзающий начинает принимать лекарство, оценивая положение пальцев!
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
Yвесёделерчuk
06:06
пока иностранный станок не сломается смогут выпускать
Официально подтверждены цветовые решения и дизайн Vivo X200s
Yвесёделерчuk
06:02
сша пытаются исправить экономику локализируя производство или как подготовку к третьей мировой, а эпл ввозит 600 тонн с трудом произведённого за счёт создания рабочих мест в индии товаров.
В ожидании роста пошлин в США компания Apple вывезла из Индии 600 тонн iPhone
Yвесёделерчuk
05:54
яровой надо рассказать
Правительство Великобритании работает над программой по предсказанию преступлений
AntonHT
05:54
Да ну нафиг, не может быть....., это же утечка века........ Бред какой то, все видеокарты внешне по большому счету ни чем не отличаются, новость из разряда ГОВНО.
Китай освободил тайваньские чипы от пошлин - это может негативно сказаться на продукции из США
Yвесёделерчuk
05:50
куда русская наука полетит, что бы такие же у себя снова строить?
Какого эффекта пытается достичь Трамп с помощью своей тарифной политики
Yвесёделерчuk
05:44
пресвятой блок интернета бог бог бог
NASA строит новую антенну в Австралии для связи с космическими аппаратами и лунных миссий
Waramagedon
05:34
Это не говорит о том, что паста не работает или быстро сохнет.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем