Китайские пользователи улучшили охлаждение видеокарты Radeon RX 9070 XT, уменьшив нагрев памяти до 82°C

В китайских tech-сообществах активно обсуждают модификации эталонных видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT, которые нелегально попали на рынок до официального анонса. Один из пользователей форума Chiphell приобрел такую карту за 5499 юаней (около $748) на платформе Xianyu и сразу же приступил к экспериментам с системой охлаждения. Особое внимание было уделено температурному режиму видеопамяти, который изначально достигал 88°C при нагрузке.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Энтузиаст заменил штатные термопрокладки на VRAM-чипах на более качественные, сохранив при этом оригинальный графеноподобный слой на GPU. В результате модификаций максимальная температура памяти снизилась до 82°C, при этом энергопотребление карты в тесте FurMark при разрешении 2K составило 346 Вт. Сам владелец отметил, что внешний вид эталонного дизайна ему понравился, а карта оказалась легче, чем ожидалось.

Это уже не первый случай появления RDNA 4-ускорителей на сером рынке Китая. Ранее другие пользователи делились тестами как эталонной RX 9070 XT, так и версии без индекса XT. Любопытно, что AMD решила не выпускать эталонные дизайны для первой волны видеокарт RDNA 4, что сделало подобные утечки особенно ценными для энтузиастов. Модификации системы охлаждения становятся популярным трендом среди первых обладателей этих карт, которые стремятся оптимизировать их температурные показатели.