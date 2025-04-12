Необычный лот появился в магазине Storm City Retro на eBay — ранний инженерный образец Steam Deck под номером 34, оснащенный процессором AMD Picasso. Первоначально продавец из Киркленда (Вашингтон) выставил устройство за 2999 долларов, но в итоге 8 апреля нашелся покупатель, согласившийся заплатить 2000 долларов за этот коллекционный экземпляр. На корпусе устройства красуется наклейка "Not for resale", что указывает на недовольство Valve фактом продажи прототипа.
Эксперты по портативным устройствам проанализировали фотографии и пришли к выводу, что данный прототип относится к февралю 2020 года. Внешне он значительно отличается от финальной версии Steam Deck — имеет более плоский корпус и другую компоновку элементов. По словам одного из разработчиков SteamOS Пьера-Лупа Гриффэ, такие ранние прототипы с APU Picasso обладали вдвое меньшей графической мощностью по сравнению с финальным устройством.
Интересно, что штаб-квартира Valve расположена всего в нескольких километрах от магазина, продавшего прототип — оба находятся в районе Сиэтла. Журналисты Kotaku попытались получить комментарий от Valve, но компания отказалась комментировать ситуацию с утечкой инженерного образца.