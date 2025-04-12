Инженерный образец Steam Deck №34 с процессором AMD Picasso ушел с молотка за две тысячи долларов

Необычный лот появился в магазине Storm City Retro на eBay — ранний инженерный образец Steam Deck под номером 34, оснащенный процессором AMD Picasso. Первоначально продавец из Киркленда (Вашингтон) выставил устройство за 2999 долларов, но в итоге 8 апреля нашелся покупатель, согласившийся заплатить 2000 долларов за этот коллекционный экземпляр. На корпусе устройства красуется наклейка "Not for resale", что указывает на недовольство Valve фактом продажи прототипа.

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Эксперты по портативным устройствам проанализировали фотографии и пришли к выводу, что данный прототип относится к февралю 2020 года. Внешне он значительно отличается от финальной версии Steam Deck — имеет более плоский корпус и другую компоновку элементов. По словам одного из разработчиков SteamOS Пьера-Лупа Гриффэ, такие ранние прототипы с APU Picasso обладали вдвое меньшей графической мощностью по сравнению с финальным устройством.

Интересно, что штаб-квартира Valve расположена всего в нескольких километрах от магазина, продавшего прототип — оба находятся в районе Сиэтла. Журналисты Kotaku попытались получить комментарий от Valve, но компания отказалась комментировать ситуацию с утечкой инженерного образца.