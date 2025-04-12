Компания Oppo выпустила флагманский планшет Pad 4 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite

Oppo официально представила в Китае новый флагманский планшет Pad 4 Pro, который позиционируется как достойный конкурент Galaxy Tab S10 Ultra и iPad Pro. Устройство оснащено топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и может комплектоваться до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Главной особенностью стал 13,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3392×2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.

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Производитель уделил особое внимание игровым возможностям планшета, но не забыл и о других аспектах. В ультратонком корпусе толщиной всего 5,97 мм поместилась батарея на 12140 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Планшет поддерживает опциональную клавиатуру с тачпадом и активный стилус, что делает его универсальным устройством для работы и творчества. Камеры представлены 8-мегапиксельным фронтальным и 13-мегапиксельным основным модулями.

Стартовая цена Oppo Pad 4 Pro в Китае составляет около 451 доллара за версию с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти, тогда как топовая конфигурация обойдется в 560 долларов. Компания пока не сообщила о планах международного релиза, что может разочаровать поклонников бренда за пределами Китая.