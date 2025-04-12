Компания Oppo анонсировала линейку Find X8 с топовыми камерами и компактной версией X8s

Oppo официально представила новую флагманскую линейку смартфонов Find X8, возглавляемую моделью Ultra с процессором Snapdragon 8 Elite. Главной особенностью стала система камер Night God с пятью модулями, оптимизированными для ночной съемки. Производитель использовал инновационные решения — кристально синее стекло и линзы Danxia для улучшения цветопередачи, а также новые алгоритмы AI-обработки для естественных ночных портретов. При этом, благодаря технологии кремний-углеродных электродов, в тонком корпусе удалось разместить батарею на 6100 мАч.

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Вместе с флагманом Oppo выпустила компактный Find X8s с 6,3-дюймовым экраном, но не уступающий по мощности — он получил процессор Dimensity 9400+ и неожиданно большую батарею на 5700 мАч. Мини-версия сохранила все ключевые фотографические возможности, включая перископический зум и фирменную обработку Hasselblad. Также в линейку вошла обновленная версия Find X8s с тем же чипсетом MediaTek и улучшенной системой камер.

Все модели получили новые программируемые кнопки — Shortcut Key для быстрого запуска приложений и Quick Button для управления камерой. Презентация показала, что Oppo делает ставку на три ключевых преимущества: фотографические возможности, автономность и эргономику. Хотя глобальный релиз пока не подтвержден, использование Snapdragon в старшей модели дает надежду на международное распространение. Продажи в Китае стартуют 16 апреля.