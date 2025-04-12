Новый процессор Snapdragon 8s Gen 4 показал лучшую производительность, чем 8 Gen 3

Первые тесты нового процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 показали неожиданные результаты - он смог превзойти прошлогодний флагман Snapdragon 8 Gen 3 в некоторых аспектах. Согласно данным Geekerwan, референсное устройство с 8s Gen 4 набрало 2263 балла в однопоточном и 7414 баллов в многопоточном тесте Geekbench, что немного выше показателей 8 Gen 3 в Xiaomi 14 (2213/7454 баллов). Особенно впечатляюще новый чип показал себя в графических тестах и мобильных играх.

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В 3DMark Steel Nomad Light Snapdragon 8s Gen 4 немного опередил предшественника, хотя в WildLife Extreme немного уступил (5100 против 5214 баллов). При этом в реальных играх, таких как Genshin Impact и Honkai Impact 3rd, новинка демонстрировала более стабильный FPS с меньшими просадками и при этом потребляла меньше энергии по сравнению с OnePlus Ace 3 Pro на Snapdragon 8 Gen 3. Эти результаты особенно удивительны, учитывая что 8s Gen 4 позиционируется как суб-флагманский чип.

Эксперты отмечают, что тестирование проводилось на референсном устройстве Qualcomm, которое обычно показывает лучшие результаты, чем коммерческие смартфоны. Тем не менее, даже с учетом этого фактора Snapdragon 8s Gen 4 демонстрирует впечатляющую производительность, которая вплотную приближается к флагманскому уровню. Первые смартфоны с этим процессором должны появиться в ближайшие месяцы.