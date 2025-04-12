Компания Audio-Technica представила эксклюзивные деревянные наушники ATH-AWSW DV по мотивам "Звездных Войн"

Audio-Technica Japan представила эксклюзивную серию деревянных наушников ATH-AWSW DV, созданных в честь Дарта Вейдера из вселенной "Звездных Войн". Эти премиальные наушники изготовлены с использованием традиционных японских технологий: корпус из дерева покрыт полированным лаком эчидзен, а изображение знаменитого ситха нанесено методом маки-э. Производитель выпустит всего 10 экземпляров этой коллекционной модели, которые поступят в продажу 18 апреля на мероприятии Star Wars Celebration Japan 2025 по цене 990 000 иен (около 6 700 долларов).

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Несмотря на фантастический дизайн, наушники обладают серьезными техническими характеристиками. Они оснащены 53-мм динамиками с особой акустической настройкой, одобренной Lucasfilm. Модель поддерживает стандарт Hi-Res Audio с частотным диапазоном 5 Гц - 45 кГц, имеет сопротивление 48 Ом и чувствительность 102 дБ/мВт. В комплект входит специальный деревянный футляр для хранения и подставка в тематике "Звездных Войн", а также два кабеля с позолоченными разъемами разных форматов.