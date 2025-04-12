Компания Honor представила игровой смартфон GT Pro на базе Snapdragon 8 Elite по конкурентной цене

Honor готовится представить новый игровой смартфон GT Pro, который должен стать достойным конкурентом флагманским игровым устройствам вроде RedMagic 10 Pro. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что позволит ей соревноваться с гораздо более дорогими моделями. При этом компания сохранит доступную ценовую политику, как в прошлогодней модели Honor GT.

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Основные характеристики включают 1.5K AMOLED-дисплей с плоской матрицей и частотой обновления 120 Гц, что соответствует стандартам современных игровых смартфонов. Однако мощность зарядки немного снизили до 90 Вт по сравнению со 100 Вт в предыдущей модели. Аналитики предполагают, что это компромиссное решение позволило улучшить другие компоненты устройства при сохранении конкурентной цены.

Если прошлогодняя модель Honor GT с процессором Snapdragon 8 Gen 3 стоила около 299 долларов, то новая версия с более мощным чипсетом может несколько подорожать, но останется значительно дешевле основных конкурентов. Точная дата выхода пока не называется, но ожидается, что презентация состоится в ближайшее время.