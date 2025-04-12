Компания Casio представила обновлённую модель часов G-Shock GBX-100 с прозрачным дизайном и синхронизацией со смартфоном

Casio готовит к выпуску новую версию своих популярных часов G-Shock GBX-100, которая получит стильный прозрачный корпус. Согласно информации из японского блога Great G-Shock World, обновлённая модель сохранит все ключевые функции оригинальной линейки, включая синхронизацию со смартфоном по Bluetooth, но будет отличаться свежим дизайном.

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Основная специализация GBX-100 останется неизменной — эти часы созданы для сёрферов и любителей пляжного отдыха. Устройство предоставляет информацию о приливах, фазах луны и времени восхода/заката солнца, используя базу данных более чем 3000 прибрежных локаций. Высококонтрастный MIP LCD-экран обеспечивает отличную читаемость на ярком солнце, а водонепроницаемость на глубине до 200 метров и ударопрочный корпус соответствуют стандартам серии G-Shock.

Новая версия не получит изменений в технической начинке, сохранив все существующие функции, включая модуль GBX-100TT-2JF. Главное отличие — прозрачный корпус и ремешок, что станет приятным вариантом для летнего сезона. Подобный дизайн Casio обычно использует в ограниченных сериях, как недавно было с моделью GA-2100BM. Ожидается, что часы поступят в продажу в июне по цене около 27 500 иен (190 долларов) в Японии, с последующим выходом на международные рынки.