Представитель Nintendo подтвердил возможность релиза Wind Waker HD для Switch 2, несмотря на наличие оригинальной версии в сервисе Nintendo Switch Online

Во время недавнего пресс-ивента, где журналистам дали возможность опробовать Nintendo Switch 2, старший вице-президент Nintendo Нейт Билдорф сделал интересное заявление относительно судьбы The Legend of Zelda: Wind Waker HD. По его словам, выход ремастера на новой консоли все еще возможен, несмотря на то, что оригинальная GameCube-версия уже доступна в сервисе Nintendo Switch Online.

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Билдорф отметил, что Nintendo рассматривает все возможные варианты, и напомнил, что наличие игр в подписке NSO ранее не мешало компании выпускать их обновленные версии для обычного Switch. Это дает надежду поклонникам, что культовая игра наконец-то выйдет за пределы Wii U, где HD-версия была эксклюзивом с момента релиза в 2013 году.

Эксперты отмечают, что подобный ход был бы логичным для Nintendo, особенно в свете подготовки к запуску Switch 2. Wind Waker остается одним из самых любимых фанатами эпизодов серии Zelda, и его переиздание могло бы стать отличным способом продемонстрировать возможности новой консоли. При этом компания пока не подтвердила конкретных планов по релизу, оставляя пространство для маневра.

Ситуация с Wind Waker HD напоминает историю других Wii U-эксклюзивов, которые постепенно мигрировали на Switch. Ранее Nintendo уже выпускала обновленные версии игр, доступных в NSO, как это было с Mario 3D All-Stars. Поэтому вероятность появления ремастера на Switch 2, возможно даже в составе какого-то сборника, выглядит вполне реалистичной, несмотря на наличие оригинальной версии в подписке.