Компания AMD объявила о проведении ивента Advancing AI 12 июня с анонсом нового поколения ускорителей Instinct

AMD официально объявила о проведении ежегодного мероприятия Advancing AI, запланированного на 12 июня 2025 года. Основной темой события станет представление стратегии компании в области искусственного интеллекта и анонс нового поколения графических ускорителей Instinct. Мероприятие пройдет в формате онлайн-трансляции с участием генерального директора Лизы Су и других ключевых руководителей компании.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Ожидается, что AMD представит свои новые решения для ИИ-рынка, включая ускоритель Instinct MI355X, который станет первым продуктом компании, выпущенным по 3-нм техпроцессу TSMC. Устройство получит 288 ГБ памяти HBM3E и должно составить конкуренцию решениям NVIDIA. Также компания может анонсировать следующее поколение ускорителей Instinct MI400.

Особое внимание на мероприятии уделят развитию открытой программной экосистемы ROCm, которая является альтернативой проприетарной платформе CUDA от NVIDIA. AMD активно работает над улучшением своего программного стека для ИИ, чтобы предложить более конкурентное решение для разработчиков.

Анонс состоится в условиях жесткой конкуренции с NVIDIA, которая в последние годы доминирует на рынке ИИ-ускорителей. AMD надеется изменить ситуацию с помощью новых аппаратных решений и улучшенного программного обеспечения. Трансляция мероприятия начнется в 9:30 по тихоокеанскому времени 12 июня на официальном сайте компании.