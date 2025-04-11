Компания Sharkoon выпустила игровую гарнитуру SKILLER SGH25 с отстегивающимся микрофоном и тканевыми амбушюрами

Компания Sharkoon анонсировала новую игровую гарнитуру SKILLER SGH25. Устройство оснащено 50-миллиметровыми динамиками. Производитель сделал акцент на комфорте при длительном использовании — гарнитура получила мягкие тканевые амбушюры и регулируемый оголовье, которое подстраивается под размер головы пользователя.

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Управлять громкостью и микрофоном можно с помощью встроенного контроллера на кабеле. Микрофон гибкий и съёмный, что позволяет настроить его для чёткой передачи голоса или убрать, когда он не нужен. Дизайн гарнитуры выполнен в классическом охватывающем формате, который обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

Гарнитура SKILLER SGH25 уже поступила в продажу по рекомендованной цене 39,90 евро.