Источник раскрыл список из девяти моделей видеокарт MSI GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти

В сети появилась информация о предстоящем выходе видеокарт MSI на базе GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти. Источник под ником I_Leak_VN опубликовал список из девяти моделей, которые компания планирует выпустить. Среди них — версии VANGUARD, GAMING TRIO, INSPIRE, VENTUS и SHADOW, причём большинство из них будут иметь заводской разгон. Это на две модели больше, чем у конкурента GIGABYTE, который также готовит аналогичные видеокарты.

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Особое внимание привлекает флагманская модель VANGUARD, оснащенная премиальной системой охлаждения, а также бюджетный вариант SHADOW 2X, дизайн которого, возможно, позаимствован у более старшей RTX 5070. Пока нет подтверждённых изображений этих видеокарт, но, по данным инсайдеров, их анонс может состояться уже на следующей неделе, а продажи начнутся 16 апреля.

MSI, в отличие от некоторых конкурентов, в этом поколении сосредоточилась исключительно на видеокартах NVIDIA, отказавшись от выпуска решений на архитектуре AMD RDNA 4. Это говорит о том, что компания делает ставку на линейку Blackwell. Точные технические характеристики и цены пока неизвестны, но утечка подтверждает, что ассортимент MSI будет широким.