Компания Garmin представила новое бета-обновление для линейки Fenix 7, которое улучшило анализ сна, но не исправило проблему циклической перезагрузки

Garmin продолжает активно работать над улучшением своих умных часов, выпустив очередное бета-обновление для линейки Fenix 7 и сопутствующих моделей. Версия 21.06 появилась всего через пару дней после предыдущего обновления 21.05, которое содержало ряд исправлений ошибок. Новый апдейт принёс улучшения в разделе вариаций дыхания, который является частью системы анализа сна. Также разработчики заявили о различных исправлениях пользовательского интерфейса, хотя конкретные детали этих изменений не уточняются.

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К сожалению, серьёзная проблема, вызывающая циклическую перезагрузку часов, осталась нерешённой. Пользователи впервые столкнулись с этим багом после установки бета-версии 21.04 на различные модели часов. Ошибка проявляется во время беговых тренировок, занятий по программе Garmin Coach или при выключении устройства. Более того, после установки версии 21.06 некоторые владельцы часов сообщили о новых проблемах — сбоях в тренировочных планах Garmin Coach и пустых экранах "glances".

Обновление 21.06 доступно для следующих моделей: Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2, Epix 2 Pro, Enduro 2, Quatix 2 и Marq Gen 2. Однако компания специально отмечает, что это обновление не распространяется на Tactix 7 и Marq Aviator Gen 2. Желающие принять участие в бета-тестировании могут присоединиться к программе через сайт Garmin Connect.