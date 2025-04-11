Компания Hisense представила бюджетную серию телевизоров A6Q с игровым режимом 12 мс

Hisense расширила свой ассортимент, представив новую бюджетную серию телевизоров A6Q. Эти модели позиционируются как более доступная альтернатива недавно анонсированной линейке A7Q. Покупателям будет доступно шесть вариантов с диагоналями от 43 до 85 дюймов, все с разрешением 4K и различными типами матриц - VA и IPS-ADS с прямой LED-подсветкой.

Технические характеристики варьируются в зависимости от размера: контрастность от 3800:1 до 5000:1, яркость от 200 нит у 43-дюймовой модели до 400 нит у 85-дюймовой версии. Все телевизоры поддерживают Dolby Vision, HDR10 и HLG, а также оснащены технологией MEMC для сглаживания движения. Особое внимание производитель уделил игровым возможностям - в режиме Game Mode Plus задержка ввода составляет всего 12 мс на крупных моделях, есть поддержка VRR и ALLM.

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Телевизоры работают на операционной системе Vidaa U8.5 с голосовым управлением через Alexa. В комплекте идет пульт Hisense с поддержкой Amazon Alexa. Из интересных функций стоит отметить беспроводную трансляцию экрана через Apple AirPlay и возможность подключения внешней акустики с технологией EzPlay. На данный момент известна только цена 85-дюймовой модели - 1199 евро, её продажи начнутся 1 июня.